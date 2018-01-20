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Kılıçdaroğlu: Allah askerlerimizin yardımcısı olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afrin’de çarpışan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Allah askerlerimizin yardımcısı olsun
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Ben şimdi burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Hiçbir ülkede acının kanın, göz yaşının olmasını istemeyiz. Komşularımızla huzur içinde yaşamak isteriz, birlikte yaşamak isteriz. Bizim bütün komşularla ayrıca akrabalık, kültürel ilişkilerimiz var. Biz burada acıları paylaşırken acıları yaşayan anneler var Türkiye’de. Hiçbir annenin acı çekmesini istemeyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney’in söylediği gibi 'Ya kazanacağız ya kazanacağız’ bunun başka yolu yok.”

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Emperyalist güçlerin Orta Doğu’dan da çekişmesini istiyoruz. Orta Doğu’nun silahlandırılmasına da karşıyız. Orta Doğu'da akan her kan bizim kanımızdır her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerinin silahıyla kardeşi kardeşe kırdırtmamak zorundayız. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız."

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

Tanklar sınırı geçtiTanklar sınırı geçti

Zeytin Dalı Harekatı'ndan karelerZeytin Dalı Harekatı'ndan kareler

Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntülerZeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntüler

 

 

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