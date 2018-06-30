Kılıçdaroğlu: Artık MHP'siz adım atamazlar

30 Haziran 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilere seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Parlamentoda AK Parti'nin çoğunluğu kaybettiğini anımsatan CHP Lideri, "Artık MHP'siz adım atamazlar" ifadesini kullandı.

Yeni dönemde Meclis'te ikili bir yapı oluştuğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle MHP ile zorunlu işbirliğine gittiğini, Erdoğan'ın artık bağımsız bir iradesinin kalmadığını söyledi.

AK Parti'nin atacağı adımlarda MHP'nin onayına ihtiyaç duyacağını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, Türkiye'nin ileriye gitmesi için Erdoğan'ı zorlarsa kendisini kutlarız" dedi.

"Soylu'yu ciddiye almıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleri için valilere verdiği "CHP il başkanlarını protokole almayın" talimatını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, Soylu'yu ciddiye almadıklarını söyledi ve bunun bir iç çatışma planının ilk adımları olduğunu savundu.