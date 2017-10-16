Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti
Yoğun bakıma alınan CHP Antalya Milletvekili Baykal'ı hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle görüştüm, bilinci yerinde. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti.
Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle görüştüm, bilinci yerinde. Önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Umarım hiçbir engelle karşılaşmadan sağlığına kavuşur. Deniz Bey sağlıklı ve konuşuyor. Sol ayağı ve elini oynatabiliyor. Doktorları güç kaybının zamanla geçeceğini ifade ediyor. Deniz Bey bu ülkenin yetiştirdiği ender siyasetçilerden birisi. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur." diye konuştu.