Kılıçdaroğlu: Birinci hedef Ankara Büyükşehir'i alacağız

06 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugünlerde hükümet bizi farklı bir mecra içerisine sokmak istiyor. Belediye başkanlarımızı görevden alıyor. Ne olursa olsun kimse bizi Türkiye gündeminden alıkoyamaz.

Üç çocuklu bir çalışan bin 709 lira asgari ücret alıyor, şimdi hükümet yetkililerine sesleniyorum bin 709 lirayla buyrun bir ay geçinin bakalım, ev kirası ödeyin, çocuğunuzu okutun bakalım. Ama onlar halktan koptular, saraylarda oturuyorlar.

Bizim sözümüz söz ağzımızdan çıkmıştır. Ramazan ve Kurban bayramında iki maaş ikramiyeyi emeklimize vereceğiz.

Birinci hedef Ankara Büyükşehir'i alacağız. Ankara Büyükşehir'i almak sıradan bir belediye almak değildir. Kırsal kesimde kimseyi aç, açıkta bırakmamak demektir. Ve Ankara Büyükşehir'i almak demek Ankaralıların ödediği her kuruşun hesabını vermenin onurunu yaşamak demektir."