Kılıçdaroğlu: Birinci turda bu işi bitirmek zorundayız



CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş Eskişehir mitingine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Artık insanlar turist olarak Bursa'ya değil Eskişehir'e geliyorlar. Bursa'nın kaderini de değiştireceğiz, hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'nin de kaderini değiştireceğiz. Barıştıracağız, kucaklaşacağız.

- Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Herkesin akşam huzur içinde evine gittiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman 'Parayı nereden bulacaksın, nasıl yapacaksın' diyorlar. Sen beşli çetelere para bulurken para var ama vatandaşa gelince para yok. Bay Kemal ne diyor? Ne söylersen söyle onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim.

- Bugün Mescid-i Aksa'da bir vatandaşımız gözaltına alındı. Buradan çok ama çok açık ifade etmek isterim. Herkesin inancına, kimliğine saygı duyulması gerekir. İsrail'in gözaltına aldığı bu vatandaşımızı amasız, fakatsız, lakinsiz derhal serbest bırakılması gerekir. Hiç kimsenin inancına hiç kimsenin müdahale etme şansı yoktur.

- Gençler, rakamı çıkardım. 44 bin 648 genç Eskişehir'de ilk kez sandığa gidecek. Nasıl dersimize iyi çalışıyoruz değil mi?

- Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Sandığa gidin oyunuzu kullanın. Dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakın. Dünya, 'Türkiye'de ilk kez oy kullanacak gençler sandığa gittiler, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler' diyecek. Mustafa Kemal'in ilkelerine ve ideallerine inanan her gencin sandığa gidip oy kullanmasını istiyorum.

- Bu ülkede demokrasi olsun istiyor musunuz? Getireceğiz demokrasiyi. Birlikte getireceğiz. Eleştiriye siyasetçinin saygı duyması lazım. Beni nasıl eleştirirsin diye sabahın köründe kapıyı kırıp, gencecik fidan gibi evlatlarımızı gözaltına alıyorsa, buna izin vermeyeceğiz.

- Cumhurbaşkanlığımda göreceksiniz beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Sevgili gençler, demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz, birinci turda birinci seferde bu işi bitirmek zorundayız. Birleşe birleşe kazanacağız.

- Büyük sıkıntılar hep birlikte çekiyoruz. Türkiye'nin bu sıkıntılardan kurtulması lazım. Birbirimizi tanımasak bile saygı göstermeliyiz. Acıları ortaklaştırmalı, sevinçlerimizi büyütmeliyiz. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks ürün olmaya başladı. Hepimiz fakirleştik, hepimizin gelirinde ciddi düşüş var.

- TOKİ niye kuruldu? Kira sorununu çözmek için. 22 yıldır iktidardalar ve kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar ev sahibinin istediği kirayı ödeyemediği için davalar açılmaya başladı. Ev sorununu niye çözemediler? Çözmenin birinci yolu yabancıya ev satmamaktır. Onlar çetelere, yabancılara çalışıyor.

- Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmelerini istiyor musunuz? Sınırlar niye korunmuyor? Bizim sınırlar neden yol geçen hanı. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var? Neden kendi ülkelerine huzur içinde göndermediniz? Hatay'ın nüfusu değişecek. Kilis'te daha fazla Suriyeli var nasıl olacak bu tablo? Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Bay Kemal'in sözüdür. Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz.

- Gelir düştükçe, işsizlik olunca insanlar elektrik, doğalgaz, su paralarını ödeyemiyorlar. Yoksulluk diz boyu. Evlerde baba ile oğul birbirinin yüzlerine bakamaz duruma geldiler. İşsizliği çözmemiz lazım. İşsiz kalan bir insan her türlü soruna açık demektir. İşsizliği çözmek, aşmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye hızla büyüyecektir. İşsizliği çözmenin yolu yatırım yapmaktır. Gençler çalışabilmeli, üretebilmeli ve kazanabilmeli. Gençler ürettiği, çalıştığı, kazandığı zaman göreceksiniz Türkiye'de huzur olacak.

- 300 milyar dolarlık bir parayı Türkiye'ye getireceğiz. Bunun sözünü aldık.

- Sizin seçeceğiniz cumhurbaşkanı hiçbir gücün karşısında diz çökmeyecektir. 34 askerimiz Suriye'de şehit edildiği zaman sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanı Putin'in kapısında dakikalarca beklemeyecektir. Sizin seçeceğiniz cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla hiçbir güç tarafından tehdit edilmeyecektir. Bay Kemal, 'Açıklamazsanız namertsiniz' derdi. O nedenle bize birileri milliyetçilik dersi vermesin. Bizim iki kırmızı çizgimiz var vatanımız ve bayrağımız.

- Onlar ayrıştırdılar biz birleştireceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız.



