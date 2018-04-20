Kılıçdaroğlu, bugün Muharrem İnce'yle görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul edecek.
Kılıçdaroğlu'nun dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gittiği, Yalova Milletvekili İnce'nin de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini ilettiği bildirildi.
İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.
Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
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