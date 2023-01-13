Kılıçdaroğlu: Çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz

Kılıçdaroğlu, Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz belediyelerinin projelerine ilişkin düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bereketler Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, CHP'li belediye başkanlarının hizmet sunarken ayrım yapmadığını, görev yaptığı belediyelerde vatandaşların hangi kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun ayrımcılığa uğramadığını söyledi.

Kentlerin beton ormanına dönüşmemesi ve harcadıkları her kuruşun hesabını vermeleri konusunda CHP'li belediye başkanlarına talimat verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye yeni bir sayfa açacak. Tüm yolsuzluklara kapalı, her harcamanın halka ithaf edildiği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bozkurt ilçesinde çiftçilere ucuz elektrik sağlamak üzere güneş enerjisi santrali kurulduğunu ve bugün açılışı yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ana hedefimiz Türkiye'nin 81 ilinde çiftçilere elektriği ücretsiz vermek. Bunu yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Ne söyledik? Geliyor gelmekte olan ve geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Altı lider bir aradayız"

Hangi görüşten olursa olsun kimseyi ayırmayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Altı lider bir aradayız. Hedef demokrasi, hedef insan hakları, hedef yargı bağımsızlığı, hedef çocuklarımızın daha iyi bir eğitim gördüğü bir Türkiye. Hedef dış politikada saygınlık, saygınlığı olan bir Türkiye. Hedef üreten bir Türkiye, üreten alın teri döken bir Türkiye. Hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız."

"5 ay sonra farklı bir Türkiye göreceksiniz"

Seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte göreceksiniz, az kaldı. 5 ay sonra farklı bir Türkiye göreceksiniz. Özgüveni yüksek olan bir Türkiye göreceksiniz. Karnı tok, araştıran, soru soran çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onlara daha güzel bir eğitim ve daha güzel bir Türkiye bırakacağız ve inşa edeceğiz. Temel hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız bunu yapıyorsa bir de koskoca devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesini düşünün."

"Tasada ve kıvançta beraber olacağız"

Vatandaştan sandığa gittiğinde elini vicdanına koyarak oy vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye geldiği yerde bir yol ayrımındadır. O yol ayrımını Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği ana eksene oturtmak zorundayız. O ana eksene oturttuğumuzda Türkiye'nin önünde hiçbir güç kalmayacaktır. Beraber üreteceğiz, beraber çalışacağız, beraber alın teri dökeceğiz. Yani tasada ve kıvançta beraber olacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, bunları gerçekleştirmek için iktidara talip olduklarını kaydederek "Altı lider bir aradayız ve altı liderin özlemi de bu. Birlikte bunları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.