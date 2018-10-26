Kılıçdaroğlu: Cinayet işleyen katilleri hangi gerekçeyle tutuklamadınız

26 Ekim 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığınız açıklamalara karşılık geldi. Süreci trollediğinizi dile getirerek, 'Aklı fikri parada' diye bir cümlesi oldu. Sizin cevabınız ne olacak?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aklım fikrim asla, hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde parada olmadı. Ben kendisine ilkokulda okuyan bir öğrencinin anlayabileceği düzeyde bir soru sordum. Kaşıkçı cinayetinin işlendiği biliniyordu, üstelik cinayetin işlendiği saatten 3,5 saat sonra istihbarat örgütü, emniyet, Cumhurbaşkanlığı bunları biliyordu. Benim sorduğum soru şu; ki ses kayıtlarının da olduğu iddia ediliyor, cinayeti işleyenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye geldiler. Cinayeti işlediler, cinayetten sonra ellerini kollarını sallayarak yurt dışına çıktılar, niçin siz bunların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Eğer cinayeti işleyenler yurt dışına ellerini kollarını sallayarak çıkıyorsa, bunun bir gerekçesinin olması lazım. Ben bu soruyu sormayacak mıyım? Cinayeti işleyenleri neden serbest bıraktın? Yurt dışına çıkışına neden izin verdin?"

Kılıçdaroğlu, Viyana Sözleşmesi'ne göre konsolosun dokunulmazlığının olmadığını belirterek, "Gelip bizim ülkemizde cinayet işleyecek, insan öldürecek, elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkacak. Ben soru soracağım 'Niye serbest bıraktın?' diye, o dönüp bana diyecek ki 'Kılıçdaroğlu'nun aklı fikri parada.' Ne ilgisi var? Hala aynı soruyu soruyorum. Cinayet işleyen katilleri siz hangi gerekçeyle tutuklamadınız ve onların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Bu sorunun yanıtını bekliyorum. Çok net, çok açık bir soru soruyorum. Katiller geldiler, ellerini kollarını sallayarak cinayeti işlediler, yine ellerini kollarını sallayarak uçaklarına binip gittiler. Niçin, hangi gerekçeyle izin verdiniz? Ben bunu soruyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA