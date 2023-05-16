  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu: Depremzedelerin tercihi başımın üstünde
Takip Et

Kılıçdaroğlu: Depremzedelerin tercihi başımın üstünde

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılmasına karar verildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seçim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

“Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları belirtti:

 “Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.”