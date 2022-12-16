Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörü ve terörden beslenenleri, birlik ve beraberliğimize kast edenleri bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'daki terör saldırısı dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörü ve terörden beslenenleri, birlik ve beraberliğimize kast edenleri bir kez daha lanetliyorum."
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