Kılıçdaroğlu: Emekliye iki ikramiye vereceğiz

19 Eylül 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumda sözümü tutacağım. Emekliye iki ikramiye vereceğim. Sözümü tutana kadar da mücadelemi sürdüreceğim “dedi.

Kılıçdaroğlu, Laçin ilçesi Gökgözler köyünü ziyaret ederek, cemevinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Türkiye'de herkesin kardeşçe yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Gerginlikten millet bıktı artık. Az önce bir emekli geldi yanımıza, elini uzattı, 'Emeklileri bunlar bitirdi, bize sahip çık' dedi, sonra yere düştü. Az önce sordum sağlık durumunu, iyiymiş. Şu bir gerçek. Eğer hepimizin karnı doyarsa, hepimiz çocuklarımızı güler yüzle okula gönderirsek, hepimiz Türkiye'nin büyüdüğünü, kalkındığını görebilirsek, Türkiye'de terörün olmadığını, barışın olduğunu görür, duyar, yaşarsak, o zaman bu ülkeye düzeni getirmiş oluruz. Benim size sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğim, bu ülkeye huzuru, barışı, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. 'Tamam mı? Anlaştık mı?' Bunu yapmamın tek yolu var. Gücümü sizden alıyorum, bu milletten alıyorum gücümü. Hep birlikte nerede yaşıyorsak yaşayalım, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde... Nerede yaşıyorsak yaşayalım, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız."

Kaynak: AA