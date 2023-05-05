Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı 21 bin 265 lira olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dün bir video daha paylaştı. Kılıçdaroğlu "Kamu. Memurlar." başlığı ile paylaştığı videoda memurlara seslendi. "Polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati ayda 240-250 saati buluyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu" ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız" sözünü burada da yineleyen Kılıçdaroğlu, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağı vaadini de tekrarladı.

"Asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım"

"En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Kısa, net bir video daha. Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım. Rakama bakarım, kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2 buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.

