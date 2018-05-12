Kılıçdaroğlu: Faiz konusunda seni kim oyuna getirdi?

12 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

İstanbul Maltepe'de düzenlenen CHP Yurt Dışı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimin ertesi günü ilk işlerinin OHAL'i kaldırmak olacağını belirterek, "Demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapacağız. Kimsenin can ve mal güvenliği yok bugün geldiğimiz noktada. Manifestosunu açıkladığında 'Can ve Mal güvenliğini geri getireceğim" dedi.

Sözlerine, "Geçmiş olsun Recep Bey. Faizden şikayet ediyor. Sanki ülkeyi 16 yıldır Fransızlar yönetiyordu" diyerek devam eden CHP Lideri, "Faiz tüm kötülüklerin anasıdır diyor, günaydın Recep Bey. 'Biz faizi yüksek tutmakla övünüyor oyuna geliyoruz' diyor. Açık ve net 80 milyonun önünde Türkiye'nin kaynaklarını tefecilere tahsis eden Recep Tayyip Erdoğan'a çok açık bir soru soruyorum: Faiz konusunda seni kim oyuna getirdi? Merkez Bankası, BDDK elinde kim sana engel oluyor neden faizi indiremiyorsun? Tüm vatandaşlara sesleniyorum bu ülkenin ekonomisini tefecilere teslim edenlerden bu ülkeye yarar gelmez" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'nın faiz indirimi

Kamu bankalarının konut kredisinde faiz indirimine gitmesiyle alakalı da değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Talimatı verdiler Ziraat Bankası faizi indirdi. Peki bunu şimdi neden yapamıyorsun. KHK düzenlemesi de yaptılar. KHK ile yüzde 1'e çekin faizi o zaman neden yapmıyorsunuz?" dedi.



