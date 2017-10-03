Kılıçdaroğlu: Faize karşıysan indir

03 Ekim 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarına yönelik eleştirilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Faizler yüksek, faize karşıyız diyorlar. Faize karşıysan indir. Sanki memleketi başkası yönetiyor. Bu da doğru değil, tamamen faiz lobisine çalışan bir hükümet. Faize karşıysan çıkar bir KHK sıfır yap. Yapabilir mi, yapamaz. Çünkü faiz lobisinin has adamı" dedi.

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"İstifa eden suçludur"

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin, "Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti. Yorulduğunuz için mi istifa ettiniz diye soruyorlar, hayır adam yerine koymadıkları için istifa ettim diyor. Sayın Topbaş uzun süre İstanbul'da başkanlık yaptınız. Sizi adam yerine koymayanlar kim?" değerlendirmesini yaptı.

Belediye başkanlarının istifa nedeninin sorgulanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün başka belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İki nedenden istifa etmiş olabilirler. Ya yolsuzluk ya da Bylock. Önlerine konmuştur o yüzden istifa ediyorlardır. İstifa edenlerin yakasında iki rozet vardır, biri yolsuzluk biri Bylock. Eğer istifa ediyorlarsa sebep budur, istifa edenler suçludur. İstifa edenler ya yolsuzluk yapmıştır ya Bylock vardır" yorumunda bulundu.