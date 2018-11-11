Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki patlamayla ilgili Güler'den bilgi aldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili bilgi aldı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Güler'i telefonla aradı.
Patlamayla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti.
Şemdinli şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden topçu er Menduh Çelik'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Şanlıurfa GAP Havaalanı'na getirildi.
Anne Naife, baba Demo Çelik ve akrabalarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, askeri araçla merkez Haliliye ilçesindeki Yeni Şehitlik Mezarlığı'na götürüldü.
Şehit Çelik'in cenazesi, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA