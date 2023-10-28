Kılıçdaroğlu halefinin niteliklerini saydı, ismi 'pas geçti'

Seçimlerde beklediğini bulamayan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Genel başkanlık için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, kendisini seçim sonrası eleştirenler için "Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar" dedi.

CHP lideri, hiçbir zaman "Adayım" demediğini ancak parti örgütü aday gösterirse aday olduğunu belirterek 'geminin en kısa zamanda limana yanaşacağını' kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "(Gemi en kısa sürede limana yanaşacaksa) Neden adaysınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim."

CHP lideri, mevcut kişiler arasında böyle birinin bulunduğunu belirterek "Var ama görünür hale gelmesi lazım. Şimdilik bu kadar konuşalım" ifadesini kullandı.

Genel seçimlere de değini Kılıçdaroğlu, ittifak yapılmasa da İstanbul'un kaybedilmeyeceğini dile getirdi.