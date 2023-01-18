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Kılıçdaroğlu: İktidarımızda 418 milyar dolar tahsil edeceğiz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'a yüklendi.

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Kılıçdaroğlu, “Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para, çok para. Halkımızdan çalınan bu para. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. 418 milyar dolar. Tahsil edeceğim rakam budur. 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Eğer bana bir şey olursa halkıma vasiyetimdir; o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz" diye konuştu.

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