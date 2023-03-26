Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'ne giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na Veysel Karani'nin 58. kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59. kuşak torunu Barış Samir, "Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi" sıfatıyla bilgiler verdi.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.