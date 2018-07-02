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Kılıçdaroğlu ile İnce bir araya geldi

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu saat 20.00'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ile İnce bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 20.00'de bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı şekilde bir otelde gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşlerinin de bulunduğu bildirildi.

Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunmaları ve parti içi konuları ele almaları bekleniyor.

Görüşmenin devam ettiği ifade edildi.

Son dakika chp Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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