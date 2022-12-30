Kılıçdaroğlu: İnsafsız şekilde kaynak transferi yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları ile alt gelir gruplarından üst gelir grubuna kaynak aktardığını ifade ederek, “84 milyon insan bir avuç haramzadeye çalışıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, basınla sohbet toplantıları kapsamında yılbaşı öncesi yazılı ve görsel medya mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının siyasi gündem ağırlıklı sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ekonomi alanındaki gelişmelere de değindi. Kılıçdaroğlu, ülkenin iki temel sorunundan birinin adalet, diğerinin ekonomi olduğunu ifade ederken, “84 milyon insan bir avuç haramzadeye çalışıyor. Alt gelir gruplarından bir avuç üst gelir grubuna insafsız şekilde kaynak transferi yapılıyor. Asgari ücret olarak verdikleri paradan hemen sonra yıldırım hızıyla zamlar geliyor. Dünyanın en adaletsiz vergisi de enflasyondur. Çünkü enflasyon üst gelir gruplarına kaynak aktarmayı özendiren, alt gelir gruplarını ezen bir süreçtir. Biz bu tabloyu değiştireceğiz” diye konuştu.

EYT düzenlemesi

Kılıçdaroğlu’na, iktidara geldiklerinde çözeceğini vaat ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise “Seçim kaybetsem de yokum” dediği “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) düzenlemesi soruldu. Kılıçdaroğlu, “Seçimi kaybedeceğimi bilsem dahi EYT’yi uygulamam mı demişti? Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini biliyor. O da fark ediyor zaten. Çünkü devletin nasıl yönetileceğini bilmiyor, benden öğreniyor. Sorunların ne olduğunu bilmiyor, hangi alanlara müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor. Daha O’na yaptıracağım çok şey var.”

TMSF yöneticileri konusu

6’lı masanın irade koyduğu bu iki temel sorun olan adalet ve ekonomideki sorunların kesinlikle çözüleceğini, yeni bir süreç başlatacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, zaten bir arada bulunmamızın temel nedeni de o. Medya özgürlüğünü de getireceğiz. İradesini saraya ipotek etmiş medyayı istemiyoruz. Elbette medya siyasetçileri eleştirmeli. Ama bir tarafa kesintisiz övgü, bir tarafa kesintisiz yergi diye gazetecilik yapılmaz, zaten o gazetecilik değildir” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masa” olarak da adlandırılan Millet İttifakı’nın içinde anlaşmazlıklar olup olmadığı, yola devam edip etmeyeceği konusunda “Hiç endişe etmeyin, 6’lı masa kararlılıkla azimle yoluna devam edecek. Elbette gündemine farklı konular var. Ama her bir gündemi toplandığımızda uygar insanlar gibi oturarak konuşarak artısını eksisini düşünerek bir karar vereceğiz, vereceğimiz karar da 6’lı masanın kararı olacak. Belki bizim siyasetimizde hiç karşılaşılmayan bir süreci yaşıyoruz” dedi.

İmamoğlu’nun görevden alınma ihtimali

Kılıçdaroğlu, “ahmak” sözü nedeniyle ceza alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınma olasılığına ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Umarım olayı o kadar kirli boyutlara taşımazlar. Seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım" ifadelerini kullandı.