Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarına yanıt verdi; İmamoğlu için İBB'yi adres gösterdi

Geçen mayıstaki Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve Kılıçdaroğlu beklediği sonucu alamayınca partide 'değişim' çağrıları başlamıştı. Partide en önemli gündem kurultay.

Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasında hatalı olduklarını düşünmediğini ancak kanaat önderleriyle daha fazla toplantı yapmış olmaları gerektiğini ifade etti.

CHP lideri 'iktidarın kendisi aleyhine ortaya çıkabilecek bir seçim sonucunu darbe girişimi olarak nitelendirdiğini', bunun da 'kentli modern muhafazakârlar'da korku yaşattığını belirterek "Biz, onların yaşadığı bu korkuyu, onlarla daha sıkı bir ilişki kurarak giderebilirdik. Ancak bu seçim kampanyasının seyri içinde yeteri düzeyde mümkün olmadı" dedi.

'CHP'nin İBB'de aday yarışı yok'

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu’na kırgın mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu’nun aday olarak ismi açıklandığında, 'Nereden buldunuz bu ismi?' diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul’u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum."

AB hedefi

Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyeliğini hedefini desteklediğini ancak Erdoğan’ın AB’ye girmek istediğini düşünmediğini ifade etti.

CHP lideri, "Bugünkü konuşmalarına aldanmayın, 2016’da Türkiye tarihinde AB’ye en yakın konumundayken 'Ey AB sen yoluna biz yolumuza' dedi; yarın yine aynısını söyleyecektir" dedi.

'10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi?'

Kılıçdaroğlu, "İstifa çağrılarına ne diyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörü olarak birinin diğerini yenmesini sağlamaya çalışmıyorum; tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum. Rakip taraftarların el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbileri el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum. Ve bunları yaparken karşımda sermaye, medya gücü, profesyonel sosyal medya ajanları, sahte montaj ekipleri vs. olan bir yapıyla savaşıyorum. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam."

CHP lideri, tüzük değişikliği yapılacağını, yerel seçimlerde adaylara parti örgütlerinin karar vereceğini kaydetti.