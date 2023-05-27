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Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir vaadini duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak." dedi.

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28 Mayıs günü gerçekleşecek olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerinden birini daha açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan futbol maçlarına ilişkin tweet attı.

Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" dedi.