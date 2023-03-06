Kılıçdaroğlu, masayı genişleterek yola devam edecek

Naki BAKIR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in masadan kalkmasında asıl faktörün, ileride MHP’nin başına geçme hedefi dolayısıyla “HDP ile birliktelik” ithamından rahatsızlığı olduğu iddia ediliyor. CHP yönetiminin, seçiminin ilk turunda Muharrem İnce’nin nasıl bir performans yakalayabileceğine odaklandığı öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı adayı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “6’lı masa” olarak adlandırılan Millet İttifakı'ndan ayrılması sonrası CHP yönetiminin pazartesi günü (bugün) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını resmen ilan edip, sonrasına bazı “küçük” partilerin de katılımıyla masayı olabildiğince genişleterek yola devam edeceği belirtiliyor. CHP kulislerinden sızan bilgilere göre, parti yönetimi en kısa sürede masayı genişletme yoluna gidecek.

Bu stratejisi doğrultusunda, Sol Parti ve TİP’le büyük oranda anlaşılırken, bunların yanı sıra Yeniden Refah Partisi ve Hüseyin Baş’ın lideri olduğu Bağımsız Türkiye Partisi ile de temasa geçilecek. 6’lı masanın 5’e düşmesindeki ana faktör olduğu iddia edilen HDP’nin ise masaya doğrudan oturmasının mı, dolaylı olarak katılmasının mı yerinde olacağı konusunun değerlendirildiği konuşuluyor.

MHP liderliği hedefi ve HDP faktörü

Meral Akşener’in baştan beri duyduğu rahatsızlığın asıl kaynağının ise HDP faktörü olduğu iddia ediliyor. Akşener’in ileride MHP’nin başına geçme hedefi olduğu, HDP ile aynı safta görünmesinin ülkücü camiada aleyhine bir puan olacağı ve bu hedefine engel teşkil edeceği için bu olasılıktan dolayı baştan beri rahatsız olduğu öne sürülüyor. Buna göre, Akşener’in temel kaygısı “HDP ile masaya oturdu” dedirtmemekti. Bu iddiaya göre, Akşener, ülkücü tabanın uzun vadede liderliği potansiyelini korumak ve MHP’nin başına geçme şansını yitirmemek için böyle bir manevra yaptı.

Kılıçdaroğlu için hedef yüzde 40 bandı

CHP ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri, son anda sürpriz bir gelişme olmazsa pazartesi günü (bugün) Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını resmen ilan edecek.

CHP’ye yakın çevrelerde, İYİ Parti’nin masadan ayrılması sonrasında oluşan koşullarda kamuoyunda Kılıçdaroğlu lehine oluşan “mağdur” algısının parti yönetiminde pozitif olarak değerlendirildiği, seçimde Kılıçdaroğlu’nun alacağı oy oranı için hedefin ise yüzde 40 bandı olduğu iddia ediliyor. Bu iddia doğruysa Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanma beklentisinden çok, seçim sonrası partideki koltuğunu sağlamlaştırma hedefinin öne çıktığı sonucu çıkıyor.

İnce faktörü

Kulislerden yansıyan iddialara göre CHP cephesinde şu an sürecin en sıkıntılı unsuru olarak Muharrem İnce’nin alacağı oya ilişkin bir tahmin yapılamaması... İnce’nin seçimde nasıl bir performans yakalayacağının kestirilemediği ve “Ya birinci turda Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alırsa” şeklinde bir kaygının dillendirildiği aktarılıyor.

Partiye yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra oluşturulacak milletvekili listelerinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor ve “CHP yönetimi milletvekili listesini doğru yapamazsa rağbet İnce’ye kayar, kendisi güçlenir” diyor. Bu arada seçimde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisinin aday olmasının yüksek, başka birini aday göstermesinin düşük olasılık olduğu kaydediliyor.