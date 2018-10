Kılıçdaroğlu, McKinsey danışmanlığını sert sözlerle eleştirdi

02 Ekim 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Türkiye'nin McKinsey'den danışmanlık almasını sert sözlerle eleştiren CHP lideri, anlaşmaya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

"(Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi) Dün parlamentoda yemin etti. Bu ayıba Anayasa Mahkemesi'nin son vermesi lazım. Bekliyoruz. Sorun Enis Berberoğlu sorunu değildir demokrasi sorunudur. Hapiste çok sayıda arkadaşımız var. Eren Erdem niye hapiste? Niye yurtdışına kaçsın? 'Eren Erdem FETÖ'cü...' Siz FETÖ ile kol kola gezerken Eren Erdem sizi eleştirdi FETÖ'yü eleştirdi. O şimdi hapiste parası olanlar dışarıda.

CHP Grubu'ndan hapisteki bütün işçilere selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. İşçiler yolsuzluk yapmıyorlar çalışmak üretmek evlerine helal ekmek götürmek istiyorlar.

Aramızda 'Cumartesi Anneleri' de var. 1995 yılından bu yana diyorlar ki bizim çocuklarımızın mezarı nerede onu gösterin. Galatasaray Meydanı'nda belli bir süre oturuyorlar sonra evlerine gidiyorlar. Cam çerçeve kırılıyor mu? Hayır. Niye toplanıyorsunuz diye biber gazları haksızlıktır günahtır.

Dış politika eleştirisi

İçeride neyi söylüyorsanız dışarıda da onu söyleyeceksiniz. Kudüs başkent olarak ilan edildi İsrail'de ne yapıldı 80 milyon itiraz ettik. Ülkeyi yöneten Erdoğan miting yaptı bunun hesabını soracağız dedi. Kudüs'te büyükelçilik açacağız dedi. Ne oldu? Gitti BM'ye konuştu. Filistin ile ilgili ağzından bir cümle çıkmadı. İsrail'den gelenler vizesiz gelirler Türkiye'ye Filistinliler vize almak zorundadırlar. Filistin topraklarında bu ülkenin çocukları yatıyor.

İhaleleri TL'ye çevir

Ekonomik krizin başındayız. Daha henüz mutfaklara esnafa tam yansımış değil. Sorun nedir? 2001'de bir ekonomik krizden sonra iktidar oldular. 16 yıldır yönetiyorlar tek başına yönetiyorlar. 16 yılın sonunda Türkiye yeniden bir ekonomik krizle karşı karşıya. Ekonomik krizin sebepleri Türkiye'nin yönetilmemesi. Türkiye savruluyor yönetilmiyor. Aşırı borçlandılar. Dünya kadar vergi topladılar yetmedi kim önlerine geldiyse borçlandılar. Faiz yükü aldı başını gidiyor. Tefecilere teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi tefecinin faizini ödemek için de borçlanıyorlar. Türk Lirası'na döneceksen dolarla yaptığın ihaleleri Türk Lirası'na çevir. Çeviremez. İğneden ipliğe her şeye yağmur gibi zam geliyor. Sen elektriğe nasıl zam yapıyorsun doğalgaza nasıl zam yapıyorsun?

Yeni Ekonomi Programı

Martta Allah'ın izniyle bu ülkeye baharı getireceğiz. Yeni Ekonomi Programı açıkladılar. Ekonomiyi düzeltecekmişiz. 16 yılda bozdular 3 yılda düzeltecekler. Türkiye'nin yıl sonuna kadar ödeyeceği borç 26 milyar dolar. Cari açığın miktarı 12 milyar dolar. 38 milyar dolar Türkiye'nin para bulması lazım. Merkez Bankası'nın net rezervi 28 milyar dolar. Diyorlar ki biz daha fazla faiz ödeyeceğiz. Bu krizin faturası kime çıkıyor? Krizden kim etkilenir kim etkilenmez. Türkiye'de 3 grup var. Bir saray, iki sarayın çevresi üç halk.

Vatandaş muhbir mi?

Zamlar arttı işçinin aylığı emeklinin maaşı artmadı. Bütün halkıma sesleniyorum hangi partiden olursa olsun yükü sizin sırtınıza yıkacaklar. Bu konuda önümüzdeki günlerde tabloyu çok daha net göreceksin. Senin derdini her ortamda anlatan CHP'ye daha fazla kulak ver kardeşim senden bunu bekliyorum. Kim stokçuluk yapıyorsa onu suçluyorlar kim yapıyorsa git yakasından tut. Vatandaşları ihbar etmeye davet ediyor vatandaş muhbir mi kardeşim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 Mckinsey sorusu

Sen bir Amerikan danışma firması tut. Gittiler Amerika'da açıklama yaptılar McKinsey ile anlaşmaya karar verdik. 3 ayda bir gelip denetleyecekler. Bu sıradan bir sözleşme kardeşim diye bir sürü laf söylediler. Erdoğan'a 10 soru soruyorum. Not alsın. Soru 1 Erdoğan'a göre yaşadığımız ekonomik krizin sorumlusu dış güçlerdi. Krizi aşmak için Amerikan danışmanlık şirketinden yardım istiyorsunuz. Soru 2 Erdoğan'a göre bunlar ezanımıza saldıranlardı ezanımıza saldıranlardan para karşılığı yardım istemeyi bu millete nasıl anlatacaksınız? Size Türkiye'de liderlik yapacak olan McKinsey'e bu işi ihaleyle mi yoksa tavsiye üzerine mi verdiniz? Bu anlaşmanın kapsamı süreleri nedir? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve 16 bakanlığı bir Amerikan şirketine denetletiyorsanız sizin sarayda da yeriniz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini yönetimini Amerikan şirketine teslim edeceksin yüzün kızarmadan yerliyim milliyim diyeceksin. Saraydaki zata açık ve net söylüyorum onur gurur ve haysiyet sahibiysen anlaşmayı iptal et uçağı da iade et."