Kılıçdaroğlu: Ortadoğu barış ve işbirliği teşkilatını kuracağız

08 Haziran 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, iş dünyası ve esnaf odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Sanayici ve esnafın sorunlarının ortak aklı egemen kılmak suretiyle çözülebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgesinde ciddi bir güç haline gelmesini sağlamanın ise sadece politikacıların değil herkesin ortak görevi olduğunu hatırlattı.

"Şimdi bana deseniz hükümeti eleştir, dünya kadar eleştiririm." diye konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan ne ben bir şey kazanırım ne de siz. Biz geleceğimizi nasıl inşa edeceğiz, üzerinde düşünmemiz gereken konu bu. İşçisi, esnafı, memuru, sanayicisi hepimiz geleceğimizi nasıl inşa edeceğiz. 4 ayaklı stratejiyle geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Birisi eksik olursa yürümez, çağı yakalayamazsınız, geriye düşersiniz. Birinci ayağı eğer ülkenizde tam anlamıyla demokrasi varsa dünyada söz hakkınız olur, herkes konuşur herkes düşüncesini söyler, bilim dünyası gelişir, bilim dünyasının önündeki engeller kaldırılmış olur."

"Eski sistemi en çok eleştiren biziz"

Demokrasinin asıl temel amacının herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bunun için yargının bağımsızlığının önemine değindi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi ve adaleti yeniden tesis etmek zorunda olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den parti rozetini çıkarmasını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın diğerlerinden büyük bir farkı vardır. Biz demokratik parlamenter sistemi inşa etmek zorundayız. Ben bunu söylediğim zaman şu eleştiri geliyor, 'siz eski sisteme mi dönmek istiyorsunuz' diyorlar. Hayır, eski sistemi en çok eleştiren biziz. Eski sisteme dönmek istemiyoruz. Demokratik parlamenter sistemi güçlendirmek ve dünyada demokrasisi gelişmiş bir ülke haline gelmek istiyoruz."

Yasama, yürütme, yargı ve medya demokrasinin 4 temel ayağı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bunların birbirlerini denetlediğini dile getirdi.

Yüzde 10 seçim barajının darbe hukukunun sonucu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbesinden sonra getirilen bir uygulamadır. Yüzde 34 oy alıyorsunuz parlamentoda yüzde 65 temsil ediliyorsunuz. Oysa temsil alanınızın yüzde 34 olması gerekiyor, demek ki seçim kanununun değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz sivil anayasa yapmak"

Vergisini veren vatandaşın bunun harcamasını yapan hükümetten hesap sorabilmesi gerektiğini ve yapılan köprüye, yola, baraja ne kadar harcandığını bilmesinin hakkı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Sivil bir anayasa yapmak zorundayız. Bütün vesayetlerden arınmış, işçisi, işvereni, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, meslek kuruluşları hep beraber bir araya gelip az, öz kısa yeni bir anayasa yapmak zorundayız. Eğer bu anayasayı yapabilirsek cumhuriyet tarihinde ilk kez sivil toplum bir araya gelip bir anayasa yapmış olacak, hedefimiz bu, bunu yapacağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sanayideki ara elaman sorunlarını bildiklerini ve bunların önüne geçmek amacıyla teknoloji liseleri açacaklarını vurguladı.

24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan hiç ekonomiden söz etmiyor. Ufku tükenen bir siyasal anlayış Türkiye'yi geleceğe taşıyamaz. Biz ekonomi, eğitim ve dış politikada neleri düşündüğümüzü söylüyoruz." şeklinde konuştu.

"Dış politikada proje üreten tek partiyiz"

Cumhuriyet tarihinde dış politika konusunda proje üreten tek parti olduklarını ileri süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah'ın izniyle Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda, Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu sağladığında ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu barış ve iş birliği teşkilatını kurmak olacak. Kurucuları 4 ülke olacak. Türkiye, Irak, İran ve Suriye. Sayın Muharrem İnce bu 4 ülkeyi, devlet başkanını ziyaret edecek. Nedir bu Ortadoğu'da olan, niye kan akıyor. Ortadoğu'da niye beraber olmuyoruz, ortak tarihimiz, kültürümüz, sosyal dokumuz, akrabalıklarımız var zaten. Niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz neden Müslüman kanı akıyor. 4 ülke bir araya gelecek terörü de bitireceğiz. Bizim sanayicimiz orada fabrika kuracak, yollar yapacak, okullar yapacak, istihdam yaratacak. En büyük gelişme bizde olacak buradan söylüyorum bir tarafa not alın. Ortadoğu barış ve iş birliği teşkilatını hayata geçirdiğimizde onu izleyen yılda Türkiye dolara boğulacak."

"Bir yıl süreyle sıfır faizli kredi"

Konuşmasının sonunda dinleyicilerden biri Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin asgari ücret miktarıyla ilgili neden bir açıklama yapmadığını sordu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, işçinin vergisini sanayicinin ödemeyeceğini ve 1 yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA