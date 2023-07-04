Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’yı görevden aldı

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, bir süredir Parti İçi Eğitim Sorumluluğu görevini yürütüyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yazı yazarak Atıcı'nın görevine son geldi.

Yazıda şöyle dendi: “Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim.”

'Mesajımdan sonra olması düşündürücü'

Birgün'e konuşan Atıcı, Kılıçdaroğlu'na il ve ilçe kongreleri için SMS ilettiğini belirterek "Bu mesajı görüp görmediğini bilmiyorum ama mesajın ardından bu kararın verilmesini düşündürücü buluyorum. Bu mesajdan bir gün sonra görevden alınmam taban tarafından da değerlendirilecektir” dedi.

Genel başkanlık için isminin geçtiğini de bildiren Atıcı, "Partinin bu kadar sıkıntılı döneminde adaylık için taban bizi işaret ediyor. ‘Geçen sefer zemin uygun değildi ama şimdi uygun’ diyor" ifadesini kullandı.