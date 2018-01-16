Kılıçdaroğlu: Rusya'yı da ABD'yi de uyarmak zorundayız

16 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul İl Başkanlığı seçimini kazanan Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımızla ilgili bir sürü laflar etmiş. İstanbul il başkanımız onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan benden niye korkuyorsun? Ben korkulacak adam değilim. İki elim var, sen daha uzun boylusun. Üstelik sen kendini dünya lideri olarak tanımlıyorsun. Gel karşıma kardeşim, bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık, yüzüme söyle. Türkiye'nin gereksiz polemiklere ihtiyacı yok. Horoz dövüşü yapmıyoruz."

CHP olarak Ortadoğu için yapılan tüm görüşmelerin başarıyla sonlanmasını dilediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, barış ve huzurun egemen kılınması için bu tür uzlaşı arayışlarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktanın, en kötü aktörlerinden ve kaybedenlerinden birisi üzülerek ifade edeyim; Türkiye'dir. Defalarca söyledik, silah göndermeyin terör örgütlerine. Silah gönderdiler. Aynı olayı şimdi Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Suriye'deki, Irak'taki terör örgütlerine silah desteği veriyor. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. Eğer insan kanı içmekten hoşlanıyorsanız; buyurun silah gönderin. Ama 'İnsanlık bizim temel formumuzdur' diyorsanız silah göndermeyin. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına ne IŞİD'e ne onun uzantılarına ne El-Nusra'ya ne onun uzantılarına silah göndermeyin. Ortadoğu'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecek, kanın ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. O nedenle biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, hükümete de sağduyu çağrısı yaparak, Ortadoğu'da barış ve huzura ihtiyaç olduğunu, bunun da diplomasi yoluyla sağlanabileceğini ifade etti.

"Adalete ihanet etmeyin"

HSK'ya da seslenen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Anayasa’yı dinlemeyen, AYM’yi dinlemeyen hakimlere siz ne yapacaksınız? Niye toplanmıyorsunuz? Karar vermiyorsunuz? Bir yerden talimat mı bekliyorsunuz? Adalet dağıtmayacaksanız, adalete ihanet etmeyin. En büyük kötülüğü o koltukta oturarak yapacaksınız. Ya oturun adam gibi karar verin ya da o koltuklardan ayrılın.