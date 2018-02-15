Kılıçdaroğlu taburcu edildi
Ani bir kararla hastaneye yatarak prostat ameliyatı olan Kılıçdaroğlu taburcu edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla hastaneye yatarak ameliyat oldu.
CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.
CHP lideri tedavisinin ardından taburcu edildi.