ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Kılıçdaroğlu taburcu edildi

Ani bir kararla hastaneye yatarak prostat ameliyatı olan Kılıçdaroğlu taburcu edildi.

Kılıçdaroğlu taburcu edildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla hastaneye yatarak ameliyat oldu.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.

CHP lideri tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.