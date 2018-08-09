09 Ağustos 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir. O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından son ekonomik gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Hukuk devleti ve demokrasiden vazgeçmeyin, tek adam rejimi Türkiye'yi felakete götürür." dediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, demokrasinin, yönetimde ortak aklı egemen kılmanın yolu olduğunu belirtti.

Ortak akıl üretmekten yoksunluğun, "Akıl akıldan üstündür." atasözünün reddi anlamına geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yabancı paralar karşısında Türk Lirası pula dönüyorsa, bunun sebebi tek adam rejimidir. Çünkü Merkez Bankasına müdahale eden o. Döviz geliri olmayanlara dövizle borçlanmanın yolunu açan o. Ekonomiyi uluslararası tefecilere teslim eden o. Yandaş müteahhitlere dövizle Hazine garantisi veren o. Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir. O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

Kaynak: AA