Kılıçdaroğlu, üniversitelerin yaza kadar tatil edilmesi kararına tepki gösterdi

CHP lideri, üniversitelerin yaza kadar tatil edilmesi ve uzaktan eğitim ile devam edilmesi kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı" dedi.