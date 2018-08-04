Kılıçdaroğlu'dan '100 Günlük İcraat Programı' eleştirisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı'nı eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı' ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Dedik ki, Türkiye'nin 5 temel sorunu var. 1- Eğitim 2- Ekonomi 3- Demokrasi 4- Dış Politika 5- Toplumsal Barış
Türkiye'yi yöneteceklerin önce bu beş temel soruna odaklanması gerekir...
Alay-ı vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı… 5 Temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor… Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 projenin 46 milyar liralık bütçe ile 100 günde hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Erdoğan, 100 günlük eylem planını açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama:
Alay-ı vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı… 5 Temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor… Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor… pic.twitter.com/KD7i1dGvwW— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 4, 2018