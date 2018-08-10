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Kılıçdaroğlu'dan dolar tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dolar kurunun TL karşısında değer kazanmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'dan dolar tepkisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Dedik ki devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet:

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