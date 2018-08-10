Kılıçdaroğlu'dan dolar tepkisi

10 Ağustos 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Dedik ki devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet: