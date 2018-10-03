Kılıçdaroğlu'dan enflasyon değerlendirmesi

03 Ekim 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 22 milyon liraya mal olan kapalı pazar yeri, katlı otopark ve hal binası için düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, tek arzusu ve hedefinin ülkenin neresinde olursa olsun, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, büyük herkesin mutlu yaşadığı bir Türkiye olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, bugün enflasyon rakamının açıklandığına değinerek, şunları söyledi:

"Bir aylık enflasyon, yıllık demiyorum. Bir aylık enflasyon yüzde 6,3. Enflasyon ne demektir? Enflasyonu belki gazetelerde şöyle okursunuz: Efendim fiyat artışı demektir. Enflasyon fiyat artışı demektir, doğrudur ama enflasyonun anlamı şudur: Bütün zamanların faturasını millet ödeyecek demektir. Enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir. Dolar, Türk lirası karşısında yükselmişse sanayici o malı alır, üstüne karını ilave eder, maliyetini yapar ve toptancıya verir. Toptancı üzerine karını ekler, götürür esnafa verir. Esnaf üzerine karını ekler, size satar. Yani kimse zarar etmez oradan. Faturayı kim öder? En son alıcı olan öder. Kim o? Vatandaşlar."

Enflasyonun da bütün zamların da faturasının millete çıktığına işaret eden Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Şimdi oturup bize, 'Kriz miriz yok' diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Niye yok? Elektrik parası yok, doğalgaz parası yok. Bizim unları kabul etmiyorlar, badem unuyla besleniyorlar ona para da yok. Badem sütü. Ona para da yok. Bilmem ne muzu. Ona para da yok. Orada kriz var mı? Kriz yok orada. Sarayın beslemeleri var. Yani koşulsuz saraya uyanlar. Bunlar mesela dolar bazında ihale alıyorlar. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 5 milyar dolar, 20 milyar dolar ihale alıyorlar. Bunların tamamı sarayın adamları. Dolar çıktıkça bunlar kazanıyorlar. Bunlar da kriz var mı? Kriz yok. Onlar sabah kalkıp, akşam yatıp 'İnşallah dolar biraz daha yükselir.' diye dua ediyorlar. Niçin? Dolar yükseldikçe daha fazla para alacaklar. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var yangın. Az önce Çanakkale'de bir kadın yakaladı. 'Ne olursun bizi bu pahalılıktan kurtar.' diye. Sarayda oturan kurtaramaz. Çünkü sarayda olan vatandaşla ilişkilerini koparmış vaziyette."

Ülkenin 16 yılda bu hale geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi gittiler ekonomide kriz çıkınca 'Bunu dış güçler yaptı.' dediler. Hangi dış güç. Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi? Dışarıda başka konuşuyor, içeride başka konuşuyor. Dışarıda gidip özür diliyor, içeride aslan kesiliyor. Bu kadar korkak aslan görmedim. Dışarıya gidince sesin soluğun çıkmıyor. Doğru dürüst konuşamıyorsun, kapı arkalarında yalvarıp yakarıyorsun, 'Bize borç para verin.' diyorsun. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler. Londra'ya, New York'a, Berlin'e, Washington'a para istemeye gidiyorlar. Borç alan emir alır. Emrediyorlar, 'Faizi yükseltmezsen sana para vermeyiz.' diyorlar. Tam üç kat faizi yükselttiler." ifadesini kullandı.

"İlaçtan doğalgaza, elektrikten mercimeğe her şeye zam geldi"

Samandan gübreye kadar her şeye zam geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, eleştirilerine şöyle devam etti:

"İlaçtan doğalgaza, elektrikten mercimeğe her şeye zam geldi. Çiftçinin ürettiği ürüne zam gelmedi. Memurun, emeklinin, işçinin maaşına zam gelmedi. Onlar şimdi faturayı ödemekle meşguller. Dolayısıyla hep beraber mücadele edeceğiz. Sarayın bir günlük harcaması 1 milyon 600 bin lira. Bir de yetmedi uçak aldılar. Uçağın da bir günlük açıklaması 1 milyon 800 bin lira. İster bin, ister binme, o kadar parayı vereceksin. Allah aşkına kimin sırtından vereceksin? Milletin sırtından vereceksin. Bu kamburu, bu yükü sırtınızdan atmaya hazır mısınız? Ben de size namus sözü veriyorum. Saraylarda oturmayacağım, halkın arasında oturacağım. Sizler gibi yaşayacağım, sizler gibi konuşacağım, sizlerin dertleriyle dert sahibi olacağım."

Enflasyonda beklenmedik artış

Kaynak: AA