Kılıçdaroğlu'ndan 197 bin liralık tazminata yanıt

07 Haziran 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Normal değil mi? Yargı kimin emrinde? 18 milyon dolar gerçek mi? Gerçek. Man Adası'nda para hareketi oldu mu? Oldu. Peki şirketin kuruluş sermayesi 1 sterlin mi? 1 sterlin. Neresi yanlış bunun? Kendisi de itiraf etti zaten. Niye bu tazminat? Hangi gerekçeyle? Beni korkutmak için. Ben o davayı mutlaka kazanacağım. Nerede? Türkiye'de olmasa dahi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanacağım o davayı. Davanın bütün belgeleri doğru. Savcının yazısı var. Soruyor Halkbankası'na "Bunlar size mi ait? Evet bize ait." MASAK'a soruyor, "Bunlar doğru mu? Evet doğru." Nedir bu tazminat? Beni korkutmak için. Talimat alan yargıç parayla beni korkutmaya çalışıyor. Biz parayla pulla korkmayız. Biz namuslu adamlarız. Nerede bu ülkenin çıkarları aleyhine bir eylem varsa, işlem varsa biz onunla mücadele ederiz. Siyasette ahlakı egemen kılacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 197 bin lira tazminata mahkum edildi