Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye emekli zammı çıkışı: Elinden tutan mı var?

Emeklilere yüzde 25 zam yapılacağının açıklanması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok emekli, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 7 bin 500 lira aylık almaya devam edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün emekli maaşlarına daha fazla zam yapılmasını talep etti.

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, MHP liderine "Elinden tutan mı var?" sözleriyle seslendi. CHP lideri, "Verirsin kanun teklifi, biz de destekleriz. Getirir mi? Saray'dan izin alması lazm" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Vatandaşlarımın zor durumda olduğunu biliyorum. "Neden sesiniz daha gür çıkmıyor" diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikâyet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birinin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı.

- Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Benim sıkıntım varsa, benden zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. O zaman o sıkıntıyı bile bile kendisine verilen sözlere kanarak ve 'Biz size çok güzel Türkiye armağan edeceğiz' diye yola çıkıp soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara asıl oy verenlerin ders vermesi lazım. Onların seslerini yükseltmesi gerekir. Ak Parti'ye oy veren kardeşlerimin vicdan muhasebesi yapması gerekir.

'Siyasi gücü olanlar adamını bulup çıkıyorlar'

- Cezaevlerimiz tıka basa dolu. Siyasi gücü olanlar adamını bulup çıkıyorlar. Gazeteci yazdıktan sonra yeniden cezaevine koyuyorlar. Milletvekili Can Atalay hâlâ içeride. Merdan Yanardağ... Mahkumiyet kararı yok hakkında, ama içeride. RTÜK, TELE1'e ceza yağdırdı. Bunlar, antidemokratik ülkede karşılaştığımız olaylardır. Bizi yıldırmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

- İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde tuttuğu için Türkiye 'Biz NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz' dediler. 'Asla üye olamazlar' diye açık ve net ifadeler kullanıldı. İsveç, geri adım atmadı. Bizim kutsal kitabımız Kuran'ı yaktılar. Ona da iktidar kanadı yeterince tepki göstermedi. Biden telefon etti Erdoğan'a. Erdoğan birdenbire 180 derece döndü, 'İsveç'in NATO'ya girişine evet diyeceğiz, Meclis'e getireceğiz' dedi. Bir devlet böyle yönetilir mi? Dün söylediğinizi bugün neden inkar ediyorsunuz? Bir devlet böyle yönetilmez. Bunlar teröristleri hala koruyorlar mı? Sen dün Hayır dedin, bugün neden evet diyorsun.

- Dünyadan haberi yok orası NATO, Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği'ne seni yıllardır çağırmıyorlar. Bizi Avrupa Birliği'ne alacaklarsa demokratik standartlar var. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun?

'Körfez ülkelerine gittiler, para dileniyorlar'

- "Bu memlekette adalet vardır" diyen varsa gelsin beni görsün, beni ikna etsin. Bu memlekette adaletin olmadığını herkes biliyor. Tek başlarına iktidar oldular. O zaman devletin Hazinesi en azından toparlanmıştı. Fabrikaları sattılar. Cumhuriyet'in kurduğu fabrikaları sattılar ve bu paraları ne yaptılar hala hesap veren yok. Devlet şimdi gırtlağına kadar borçlu. Sonra Duyun-u Umumiye kabinesi kuruyorsun. Şimdi satacak bir şey kalmadı.

- Körfez ülkelerine gittiler para dileniyorlar. Hiçbir ahlaklı yatırımcı buraya yatırım için gelmez. Vurgun için yabancı sermaye faizin yükselmesini bekliyor. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız, faizi yükseltmezler diyebilir. Yerel seçimleri bekliyorlar. Yerel seçimlerden sonra faizleri pik yaptıracaklar. Erdoğan çok sık tekrar etmişti: Borç alan emir alır.

Bahçeli'ye yanıt

- Bahçeli emekli zammıyla ilgili açıklama yapmış. Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, biz de destekleriz. Getirir mi? Saray'dan izin alması lazım. Bakmayın 'Biz ayrı partiyiz' dediklerine. Milletçilik ayrı bir şeydir. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Kendi halkının hakkını savunmaktır milliyetçilik.

- Döviz kurundaki 1 liralık artışın devlete yükü 145,5 milyar lira. O yüzden Türkiye ekonomik olarak teslim alınmış vaziyette. Bu parayı 85 milyon ödüyor, bir avuç kişi hariç.

- Bu ekonomik soykırım programı kimin işine yarıyor sayacağım:

1-Erdoğan'dan dolarla ihale alanlar, biz bunlara beşli çete diyoruz. Hepsi kâr ediyor.

2-Dolarla gelir garantisi verilenler.

3- Dolarla devlete borç para verenler. Biz buna ilk günah diyorduk. Kendi ülkesinin parasını göz ardı edip başka ülke parasıyla borç almak.

4-KKM sahipleri... Bunlara ayrıca vergi avantajı da sağlamış durumda.

5-Yurt dışından borç alıp, borca devlet hazinesini garanti gösterenler.

O yüzden bu, 85 milyonu etkileyen bir ekonomik soykırım programıdır. Bu 5'li grup, soykırım ekonomisinin baş aktörüdür, hamisi de Erdoğan'dır."