Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a EYT çağrısı! Getir hemen

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrıda "Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen" dedi.

Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen.