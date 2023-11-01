Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Osman Saffet Arolat için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci Osman Saffet Arolat için taziye mesajı yayımladı.
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Duayen gazeteci, basın camiasının 'Osman Ağabeyi' değerli dostum Osman Saffet Arolat'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Arolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.