Kılıçdaroğlu'ndan gemi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaştığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazadan kurtulan yolcularımıza ve yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, halen arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü denizde kayıp olanların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum."