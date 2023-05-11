Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye olan çağrısının hâlâ geçerli olduğunu söyledi: "Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…"
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yönelik paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi.
Kılıçdaroğlu, mesajına Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası şarkısını da ekledi.