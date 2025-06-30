Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay davası' sonrası açıklama!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün görülen kurultay davası sonrası sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, Datça Belediyesi çalışanının işten çıkarılma gerekçesi olarak kendisine yönelik paylaşımın gösterilmesi durumunda, bu karardan memnun olmayacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder"

"Bana hakaret eden gençlere hakkımı helal ediyorum"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında yalnızca ilgili kişiye değil, geçmişte kendisine hakaret eden gençlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasını "Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" ifadeleriyle bitirdi.

Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.



Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2025

Belediye çalışanı işten çıkarıldığını açıklamıştı

İşten çıkarıldığı öne sürülen Datça Belediyesi çalışanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada belediye ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu. Paylaşımında, “Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar"” ifadelerini kullandı.

Tartışma nasıl başlamıştı?

Tartışmanın çıkış noktası, sosyal medyada bir kullanıcının Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı paylaşım olmuştu. Kullanıcı, "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Datça Belediyesi’nin kurumsal X hesabından bu paylaşıma "Maalesef doluyuz" yanıtı verilmesi üzerine tartışma başlamıştı.