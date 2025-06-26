Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak butlan' açıklaması! 'CHP'yi kayyuma teslim edemem'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 30 Haziran'da yapılması planlanan olağanüstü kurultayın iptali için açılan dava, partide tansiyonu artırdı. Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda, 38. Olağan Kurultay geçersiz sayılacak. Böyle bir ihtimalde, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki önceki yönetim yeniden yetki kazanacak, mevcut Özgür Özel yönetiminin hukuki dayanağı ortadan kalkacak.

CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ gazetesine yaptığı açıklamada hem dava sürecine hem de olası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına göre, dava sonucunda göreve geri dönmesi halinde tüzük gereği yeni kurultayın toplanması için bir yıllık süre bulunuyor.

Yeni takvim daha erken başlatılabilir

Ancak, isterse bu takvimi daha erken başlatma imkânı da var. Bu takdirde, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından birkaç ay içinde kurultay yeniden toplanabilir. Kongre takviminin başlatılması ise tamamen partinin yeni yönetiminin alacağı karara bağlı olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, yargı sürecinin kendi inisiyatifiyle başlamadığını, davanın ‘değişimci' olan delegeler tarafından açıldığını belirtti. Parti içindeki tartışmaları derinleştirmemek adına ifade vermeye gitmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın ‘Şaibeli kurultay' dediği zaman buna cevap verilmemesinin bizi getirdiği nokta bu" ifadelerini kullandı.

Davanın sonucunda mahkeme kurultayı geçersiz sayarsa, Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesi mümkün hale gelecek. Bu durumda, CHP Tüzüğü gereği yeni kurultayın toplanması için bir yıl beklenmesi gerekiyor. Ancak, isterse mahallelerden başlayan kongre sürecini erken başlatabileceğini de belirtilyor.

"Görevi kabul etmemem mümkün değil"

Göreve yeniden gelmesi durumunda "kabul etmeme" gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, mahkeme kararını kabul etmemesinin hukuken mümkün olmadığını vurguladı. Bu tür bir durumun partiyi kayyum riskiyle karşı karşıya bırakacağını ifade ederek, "Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin' diye tepki gösterirler" dedi.

Özgür Özel'le şu an için bir temasının olmadığını ancak isterse her zaman görüşebileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, yargı kararı netleşmeden yapılan tartışmaları gereksiz bulduğunu belirtti. Karar sonrası süreci birlikte değerlendirebileceklerini, gerekirse kendisinin davet edeceğini ya da Özel'in davetine katılacağını ifade etti.

"Özgür Bey'i görevi devrederken uyarmıştım"

Parti içindeki vesayet tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişinde hiçbir genel başkanın dış yönlendirmelerle hareket etmediğini hatırlattı. Kılılçdaroğlu, "CHP Atatürk'ün partisidir ve devleti kuran partidir. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey'i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti?"

‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez' yorumlarını ise gülümseyerek karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

Olası bir dönüşte nasıl bir liderlik sergileyeceğine ilişkin de ipuçları veren Kılıçdaroğlu, öncelikli hedefinin parti içinde barışı sağlamak olacağını belirtti. Farklı gruplar arasında kırgınlıklar olduğunu kabul eden Kılıçdaroğlu, bu dönemin ayrışma değil, birleşme dönemi olması gerektiğini söyledi.

"Ortada bir karar yok, partiyi kayyuma teslim edemem"

Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile yaptığı son görüşmeyi de aktaran Kılıçdaroğlu, toplantıda daha çok Engin Özkoç'un konuştuğunu, açıklayarak "Vahap Bey kayyum konusunda bana hak verdi. Mansur Bey ise bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ben de ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim" dedi.

"CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor"

Parti içinden gelen eleştiriler ve medyada yer alan yorumlar hakkında ise Kılıçdaroğlu, bu sürecin CHP'ye ve kendisine karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu düşündüğünü söyledi. Yargı sürecinin delillerle ilerlemesi gerektiğini savunarak, "Kararı tanımıyorum" demenin geçerliliği olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu "Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz" dedi.

Ayrıca bazı özel görüşmelerin basına yansımasının etik olmadığını, bu bilgilerin çoğunun da doğruyu yansıtmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, parti örgütüyle olan bağlarının devam ettiğini de vurguladı. İl ve ilçe başkanlarının kendisini sıkça aradığını, ziyaret ettiklerini ve Türkiye'nin genel gidişatını konuştuklarını belirtti. Örgüt mensuplarının parti toplantılarına katılmalarını teşvik ettiğini ve desteklediğini söyledi. Ayrıca Muharrem İnce ile birkaç kez görüştüklerini ve İnce'nin yeniden partiye dönme isteğini dile getirdiğini de aktardı.