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Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Sinan Ateş için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için başsağlığı diledi.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir."

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