Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Sinan Ateş için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için başsağlığı diledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir."
Bu konularda ilginizi çekebilir