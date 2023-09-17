Kılıçdaroğlu'ndan partisine kongre talimatı: Kavga çıkaranlar belirlenecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir kongresindeki kavgayı çıkaranların belirlenmesini istedi.
CHP İzmir İl Başkanlığı'nın dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kongresi'nde iki taraf arasında liste kavgası çıkmıştı.
Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın arbedeye dönmesiyle protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masalar devrilmişti.
CHP, konuya dair açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun talimatından bahsetti.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" dendi.