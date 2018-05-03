Kılıçdaroğlu'ndan seçmenlere 'imza' çağrısı

03 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklar için seçmenlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı adayı yapınız" diye konuştu.

Gazetecilere 'İnce' mesaj

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında işsizlik sorununun kesinlikle çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Taşeron işçilik, çağdaş kölelik sistemi" diyen CHP Lideri, "Hala onbinlerce taşeron işçiye kadro verilmedi. Sözümüz söz, kadrolarını vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Asgari ücreti ilk biz dedik, '1500 TL olmalı' diye, 'vay nereden bulacaksınız parayı dediler" şeklinde yorumda bulundu.

Akar ve Kalın'ın Gül ziyareti iddiasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaretine dair iddianın haberleştirilmesinin ardından Habertürk Gazetesi'nde yaşanan görev değişikliğine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Saray sözcüsü ve Genelkurmay Başkanı'nın Sayın Abdullah Gül'ü ziyaretini küçük bir haber olarak görmüştü bir gazeteci. Bu gazetecinin işine son verdiler. Hangi gerekçeyle? Bunun üzerinde durmak gerekir" dedi.

"Adayımız herkesi kucaklamalı"

Cumhurbaşkanı adaylarının herkesi kucaklaması gerektiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı, "Biz çifte standart nedir bilmeyiz. Emekliye 100 TL ikramiye veriyorlar. Biz dediğimizde kıyameti koparmışlardı. Tüm emeklilere sesleniyorum, bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi 1 lira bile alamazdınız. Peki göreviniz ne emekli kardeşim, namuslu siyaset yapan insanlara sahip çıkmalısınız. Emekliye 1000 TL veriyor sadaka gibi. Siz malı götürdünüz. Daha fazlasını vereceksiniz, daha fazla" diye konuştu.