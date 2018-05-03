e-DÜNYA
24 °C

Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye '100 bin imza' tepkisi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'nin 'FETÖ seçmeni' açıklamasına sert tepki göstererek, "FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın." dedi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.