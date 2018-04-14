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Kılıçdaroğlu’ndan Suriye operasyonu yorumu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin, "Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Suriye operasyonu yorumu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da katıldığı bir programda ABD'İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava operasyonuna ilişkin yorumda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye çok dikkatli olmalı" diyerek, "Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli" şeklinde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Artık bu bölgenin, Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu?" dedi.

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