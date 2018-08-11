ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tepki

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Trump'ın attığı her tweetin Türk halkının onurunu zedelediğini belirterek, "Asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tepki
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor" diye Kılıçdaroğlu, "Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de bu konuda bir görüş birliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Son dakika kılıçdaroğlu trump

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.