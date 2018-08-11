Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tepki

11 Ağustos 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor" diye Kılıçdaroğlu, "Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de bu konuda bir görüş birliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA