Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a sert tepki
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Trump'ın attığı her tweetin Türk halkının onurunu zedelediğini belirterek, "Asla doğru bulmuyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirdi.
"Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor" diye Kılıçdaroğlu, "Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de bu konuda bir görüş birliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA