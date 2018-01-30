Kılıçdaroğlu'ndan TTB gözaltılarına tepki

30 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki CHP Grup Toplantısı'nda açıklamada bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerinin gözaltına alınmasıyla alakalı konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki, emin olun yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Başka bir ülke de yok. Bir endişe, bir yılgınlık, bir karabulut gibi toplumun üstüne konmak istiyor. Bu sabah da bir baktık, TTB Merkez Konseyi'ne polis operasyon yapmış. Gözaltına almalar, mahkemeye çıkarmalar. Yazı yazarsınız gelir, bu insanlar kaçacak değil. Sanırsınız ki bildiri iktidar partisini en ağır şekilde eleştiren bildiri. Okuyorum; Biz hekimleri uyarıyoruz. savaş doğada ve insanda tahribat yapan, insan eli ile yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Doğru mu? Doğru. Hangi savaş doğada ve insanda tahribat yapmadı. Her savaş insani dram getiriyor. Gözümüzün önünde Suriye var. 3.5 milyon mülteci var Türkiye'de. 30 milyar dolar harcadıklarını söylediler, 3 milyar dolar bile harcamadılar. Suriyeli çocukların nasıl dilendiklerini de biliyoruz. Bu dramı yaratan savaş değil mi? Niye alınıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ÖSO polemiği

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla çok stratejik bir bölgede olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bu bölgede Türkiye'nin bütün bölgeye örnek olabilecek demokratik atılımları atması, bölgeye örnek olması bizim dünyada saygınlık kazanması için çok önemlidir. Elbette hiçbir ülke teröre açıkça destek vermez, sonlandırmak ister. İnsan haklarına evet, demokrasiye evet, teröre hep beraber hayır demek zorundayız" dedi.

Sözlerine Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerinin tam olduğunu belirterek devam eden CHP Lideri, "Ama bunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Şehit olan askerimiz efendim bunu neredeyse ÖSO'ya bağlayacağız. Ya bizim şehitlerimiz? Neredeyse onlar ikinci sınıf. Ordunun haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

"Herkes sizi aldattı"

Suriye'de iç ayaklanmaların başladığı zamanlar Erdoğan'a mektup gönderip oraya silah gönderimini durdurmalarını istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu buna rağmen, "MİT TIR'ları ile silah göndermeye devam ettiler" diyerek şunları söyledi:

"Bizim uyarımızdan 2 yıl sonra silahların terör örgütünün eline geçtiğini döneminde genelkurmay istihbarat daire başkanı açıklıyor. Dış politikada hamlenin 3 adım ötesini görmezseniz devleti sağlam yönetemezsiniz. Herkes sizi aldattı. En son aldatan Obama oldu. Bir de beni dinle kardeşim, ben seni aldatmıyorum."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Petrolü dışarıdan alıyoruz dolar yükselince mecburen zam yapıyoruz diyorlar. Dolar fiyatı düşüyor benzine ve mazota zam geliyor. Düşürsene. Çiftçi kardeşime sesleniyorum bu iktidar seni çok seviyor mazotun litresi 10 lira olursa seni daha çok sevecek.

"Ortada bir devlet sırrı var mı?"

- Enis Berberoğlu şu anda hapiste. Neden hapiste? 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber davalar açıldı Enis Bey tutuklandı 25 yıl hapse mahkum edildi. Olayın başlangıcı Can Dündar'ın bir kitabından kaynaklanıyor. 27 Mayıs günü flash diski kendisine getiren milletvekilinin ismini vermiyor. Enis Berberoğlu o tarihte milletvekilimiz değil. Ama yine de o verdi diye mahkemeye çağrılıyor. Devlet sırrını ifşa etti diye. Ortada bir devlet sırrı var mı?''