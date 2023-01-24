Kılıçdaroğlu'ndan 'YSK' açıklaması: Sağır sultan duydu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün, gazeteci Uğur Mumcu’nun ölümünün 30. yıl dönümünü olduğunu anımsatan Kılıdaroğlu, “Onurlu durdu. Hayatına kasdettiler” dedi.

YSK açıklaması: Sağır sultan duydu

Önceki gün “Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok” açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, bu sözleri hakkında bir kez daha konuştu.

“Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili söylediğim bir şey tartışılıyor. YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu” diyen Kılıçdaroğlu, “YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hala bunu öğrenemediniz mi, hala bunu bilmiyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

İsveç'e tepki: O pislik o kadar alçalmış bir adam ki...

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

AK Partili vekile tepki gösterdi

- Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekili Orduluların milletvekili değildir. AKP Genel Merkezi'nin önüne onun bir heykelini yapsınlar, altına 'Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamaktan söz eden ve onur duyan milletvekili' diye yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir.

- Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir, bu konuda haklısın 'yeter söz milletindir'. Ey Erdoğan yeterse senin saraylarına yeter, yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter, yeterse senin beşli çetelerine yeter, yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter, yeterse senin pudra şekercilerine yeter, yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter, yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter, yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter, yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter, yeterse gençlere kan ağlatan torpillerine yeter, hırsızlıklara yeter, SADAT'a yeter, paramiliterlere yeter! Evet, yeter söz milletindir!

- Söz Millet İttifakı'nındır. Yeter be yeter, yeter artık!