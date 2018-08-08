Kılıçdaroğlu'nun A takımı değişiyor

08 Ağustos 2018

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK arasında Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı değiştireceği' söylentilerine ilişkin Tezcan, "Sayın başkanımız yeni bir çalışma ekibi oluşturacaktır. Biz aynı şekilde genel başkanımızın güvenine ve desteğine layık olarak kendisine bu noktalarda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tezcan kurultay tartışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li muhaliflerin hiçbir şekilde 630 imza beyan etmediğini dile getiren Tezcan, talep edenlere bu dosyaları açık incelemelere açarız. Genel merkezimize 618 imza teslim edildi. Bunların 600'ü geçerli. Ayrıca 31 delege de imzasını geri çekmiş. Kalan 569 imza... Bu imza sayısı ile kurultayı toplamak mümkün değildir. Sayın genel başkanımızın kurultay toplama konusunda şu ana kadar bir iradesi de yoktur. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partimizin önümüzdeki dönem çalışmalarına zarar vermek dışında bir yanı yoktur."